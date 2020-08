Gwiazda serialu ''Nie z tego świata'' dołącza do obsady 3. sezonu ''The Boys''

Obsada trzeciego sezonu serialu The Boys powiększa się. Informację o swoim angażu podał w mediach społecznościowych Jensen Ackles , aktor którego kojarzyć możecie z roli Deana Winchestera w serialu Nie z tego świata .

Ackles wcieli się w superbohatera znanego jako Soldier Boy, będącego swoistą parodią marvelowskiego Kapitana Ameryki. Soldier Boy również walczył w II wojnie światowej i używał do tego swojej tarczy. Był jednak tchórzem, którym pomiatali inni superbohaterowie. Pomimo to został pierwszym superbohaterem celebrytą i ikoną amerykańskiej kultury.

Angaż ten oznacza ponowną współpracę pomiędzy aktorem, a showrunnerem i twórcą obu seriali Erickiem Kripke. Dla Acklesa jest to tym bardziej dobra wiadomość, gdyż produkcja Nie z tego świata właśnie się kończy i aktor musiałby poszukiwać nowego projektu, a ten jak widać znalazł go sam.