''Aquaman 2'' będzie zawierał o wiele więcej elementów horroru 0

James Wan to hollywoodzki filmowiec, który dał się poznać szerszej publiczności głównie za pośrednictwem horrorów. Nic więc dziwnego, że każdy z jego filmów nie należący bezpośrednio do tego gatunku, nie jest całkowicie wolny od niego.

fot. materiały prasowe

Jak mówi Wan podczas panelu poświęconego filmowi Aquaman kontynuacja zawierać będzie o wiele więcej elementów horroru, niż to co ukazane zostało w produkcji z 2018 roku. Z pewnością dostanie więcej scen podobnych do tej jak naszych głównych bohaterów atakują Otchłańcy.

Powiedziałbym tak. Pierwszy film miał w sobie odrobinę mojej wrażliwości widocznej w horrorach. Widać to właśnie w sekwencji z Otchłańcami. W następnym filmie będzie tego więcej. Myślę, że jest to duża część mnie, tego kim jestem i dlatego przejawia się to w ten sposób w tego rodzaju filmach. A zwłaszcza w filmie takim jakim jest Aquaman. Tam historia dzieje się w podwodnych światach, które mogą być bardzo przerażające. Moja miłość do gatunku horroru oznacza, iż chwytam się czego mogę, aby móc wrzucić do filmu chodź trochę takich scen. powiedział Wan

Aquaman stał się wielkim kasowym hitem, zarabiając ponad miliard dolarów. Opowiedział on historię pół człowieka, pół Atlanty, który wychowany na Ziemi, musi zadecydować, czy chce zapobiec nadchodzącej wojnie i zostać tym kim się urodził – królem.

Premiera filmu Aquaman 2 zaplanowana jest na 16 grudnia 2022 roku.

