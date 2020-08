Noomi Rapace szuka zemsty za wojenne zbrodnie w zwiastunie thrillera ''The Secrets We Keep'' 0

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź i plakat nadchodzącego thrillera The Secrets We Keep z Noomi Rapace i Joelem Kinnamanem w rolach głównych.

Akcja filmu rozgrywa się w Ameryce po II wojnie światowej. Pewna kobieta wraz ze swoim mężem żyją na przedmieściach i chcą odbudować swoje życie. Jednak bohaterka, w którą wciela się Rapace nie potrafi poradzić sobie z wojenną traumą i porywa swojego sąsiada. Chce zemścić się za ohydne wojenne zbrodnie, które według niej popełnił.

W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wspomnianych znajduje się także Chris Messina, który wcieli się w męża głównej bohaterki. Messina znany jest z serialu Ostre przedmioty, Świat według Mindy czy dramatu Cake z Jennifer Aniston. Za reżyserię thrillera odpowiada Yuval Adler odpowiedzialny za film Bethlehem i The Operative. Adler pracował na podstawie scenariusza swojego autorstwa i Ryana Covingtona.

Poniżej możecie zapoznać się z wspomnianym zwiastunem i plakatem promującym produkcję. Co o niej sądzicie?

Kinowa premiera filmu The Secret We Keep już 16 września 2020 roku. Dokładnie miesiąc później produkcja pojawi się w serwisach VOD.

Źrodło: deadline