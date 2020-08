Od jakiegoś czasu stało się jasne, że Laurence Fishburne nie zagra w czwartej odsłonie cyklu "Matrix". Wielu fanów liczyło na to, że twórcy szykują dla nich jakąś niespodziankę. Niestety gwiazdor potwierdził, że nie zobaczymy go w nadchodzącym widowisku.

Nie dostałem zaproszenia. Może sprawi to, że napiszę kolejną sztukę. Życzę im wszystkim szczęścia. Mam nadzieję, że będzie świetny. powiedział Laurence Fishburne

Twórcy na czele z Laną Wachowski zadecydowali, że postać Morfeusza zostanie przedstawiona w nieco inny sposób. Młodszą wersję kultowego bohatera zagra Yahya Abdul-Mateen II, którego mieliśmy okazję oglądać w Aquamanie. Mimo wszystko jest to zaskakujące, że nie zapytano Fishburne’, czy nie chciałby pojawić się chociaż w jakimś cameo. Mimo wszystko aktor docenia postać Morfeusza i wie, jak dużo jej zawdzięcza.

Prawdopodobnie jest to rola, z której będę najbardziej zapamiętany, która jest świetna. Lepsze jest jednak to, że nie jest to jedyna rzecz, przez którą zostanę zapamiętany.