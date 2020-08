Ukraina! 5. Festiwal Filmowy już jesienią w Warszawie 0

Ukraina! 5. Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 22-25 października w warszawskim Kinie Iluzjon. W tym roku filmy oraz spotkania z twórcami zaprezentowane zostaną również online, dzięki czemu w festiwalu będą mogli uczestniczyć widzowie z całej Polski.

Ostatnie pięć lat jest najbardziej owocnym czasem w kinematografii ukraińskiej od czasów odzyskania niepodległości w 1991 roku. Kino ukraińskie z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie międzynarodowych festiwali, krytyków filmowych oraz widzów.

W tym roku organizatorzy zaprezentują najnowsze i najlepsze dokonania ukraińskiej kinematografii, a festiwal zostanie poszerzony także o pokazy filmów z krajów sąsiadujących z Ukrainą i Polską. W programie znajdzie się szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak zajęcia dla dzieci, debaty, wystawa, spotkania z ukraińskimi twórcami filmowymi oraz projekcja niemego filmu Ziemia Ołeksandra Dowżenko z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Bastarda Trio. Z okazji jubileuszu przypomniane zostaną również filmy, które otrzymały nagrodę publiczności podczas poprzednich edycji festiwalu.

Od Wschodu do Zachodu – to hasło przewodnie tegorocznego festiwalu. Wschodnia i Zachodnia Ukraina, Wschodnia i Zachodnia Europa to punkty wyznaczające wędrówkę bohaterów w poszukiwaniu lepszego życia, ucieczki od codzienności w miejscach dotkniętych traumą wojny. W tegorocznym programie znalazł się nagrodzony na festiwalu Sundance odważny film reżyserki Iryny Tsilyk Ziemia jest niebieska jak pomarańcza. Tsilyk dokumentuje życie samotnej matki Anny i czwórki jej dzieci we wschodniej Ukrainie. Aby poradzić sobie z codzienną traumą spowodowaną życiem w strefie działań wojennych, Anna wraz z dziećmi wspólnie kręcą film o swoim życiu w Donbasie.

Wśród fabuł pojawi się film w reżyserii Darii Onyshchenko Zapomniani. To historia Niny, 30-letniej nauczycielki języka ukraińskiego. Bohaterka mieszka w Ługańsku, mieście położonym na terenach okupowanych przez prorosyjskich separatystów. Nie może opuścić miasta ani uczyć dłużej ukraińskiego. Pewnego dnia los stawia jej na drodze osieroconego po wojnie nastoletniego Andrija. Chłopak na dachu swojej szkoły umieszcza ukraińską flagę i trafia w ręce policji. Żyjąc w świecie niesprawiedliwości, Nina zdaje sobie sprawę, że Andrija może czekać długie więzienie. Postanawia działać…

Według reżyserki:

Ta historia jest poświęcona przesiedleńcom, a także wszystkim ludziom, którzy pozostali w okupowanych regionach wbrew ich woli. Próbowałam pokazać tamtejszą rzeczywistość taką, jaka jest, niczego nie ukrywając. Ludzie mają swoje nadzieje i marzenia także w okupowanych regionach. Zakochują się i zasługują na lepszą przyszłość.

Dyrektor festiwalu Beata Bierońska-Lach, tak opowiada o inicjatywie: