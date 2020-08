Zwiastun ''Utopii'' - serialu o katastrofie zapisanej na łamach pewnego komiksu 0

Platforma Amazon Prime Video opublikowała pełną zapowiedź swojego serialu Utopia będącego remake’em brytyjskiej serii o tej samej nazwie.

Pomysłodawczynią i autorką scenariusza do serialu jest Gillian Flynn. W obsadzie aktorskiej znajdują się Rainn Wilson, Sasha Lane, Dan Byrd, Jessica Rothe, John Cusack, Ashleigh LaThrop, Desmin Borges, Farrah Mackenzie, Christopher Denham, Cory Michael Smith i Javon Walton.

Fabuła serialu opowie o fikcyjnym komiksie Dystopia, który trafia w ręce grupy nerdów. Ci początkowo nie wiedząc z czym mają do czynienia zaczynają go czytać. Odkrywają jednak ukryte znaczenie zawarte w jego stronach – przepowiednie katastrof i biologicznej wojny. Zaczynają ścigać ich niebezpieczni przestępcy, którzy zrobią wszystko, aby nie odkryli całości przepowiedni. Po drodze spotykają Jessice Hyde, córkę autora komiksu i jego bohaterkę, która okazuje się być prawdziwą osobą, szukającą swojego ojca i wierzącą, że w powieści znajduje się klucz do prawdy.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie? Myślicie, że amerykańska wersja odniesie większy sukces od brytyjskiej owianej mianem kultowej?

Premiera tego ośmioodcinkowego serialu już 25 września 2020 roku.

