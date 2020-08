Luke Hemsworth w zwiastunie horroru psychologicznego ''Death of Me'' 0

Oczekującym na nowy film z serii Piła noszący tytuł Spirala: Nowy rozdział serii Piła jego reżyser Darren Lynn Bousman postanowił umilić ten czas kręcąc intrygujący horror Death of Me. W sieci pojawiła się właśnie jego pierwsza oficjalna zapowiedź.

Główni bohaterowie to para Christine i Neil, którzy spędzają wakacje na wyspie u wybrzeży Tajlandii. Kiedy budzą się na kacu po suto zakrapianym wieczorze, okazuje się, że nic nie pamiętają z wydarzeń poprzedniej nocy. Znajdują jednak nagranie w kamerze Neila. Oglądając je z przerażeniem stwierdzają, iż widać na nim jak Neil morduje Christine. Na odkrycie prawdy mają 24 h, bowiem wtedy odpłynie ostatni prom, a do wyspy dotrze straszny tajfun. Próbując zrekonstruować minione wydarzenia złapani zostają w sieć tajemnic i mordów, a w to wszystko zamieszana jest nawet czarna magia.

Bousman pracował na scenariusza Ari Margolis, Jamesa Morleya III i Davida Tish. W obsadzie aktorskiej oprócz Luke'a Hemswortha wcielającego się w rolę Neila, znaleźli się także Maggie Q jako Christine i Alex Essoe jako Samantha.

Poniżej wspomniana zapowiedź i plakat promujący produkcję.

Premiera filmu w kinach i na VOD zaplanowana jest na 2 października 2020 roku.

Źrodło: collider