Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Brytyjscy cenzorzy wycinają scenę kopania kobiety przez mężczyznę w filmie "Tenet" 0

Tenet już za kilka dni rozpocznie podbój światowych kin w czasach pandemii koronawirusa. W Polsce i wielu innych miejscach na świecie można kupować już bilety na widowisko. W między czasie brytyjscy cenzorzy postanowili wyciąć jedną ze scen prezentujących przemoc na ekranie względem kobiety.

Na pewno Christopher Nolan oraz Warner Bros. Pictures muszą przygotować się na falę rozczarowań. Przed nimi tygodnie związane z publikacją w sieci spoilerów, ograniczone przychody pieniężne oraz internetowe piractwo. Na domiar złego w Wielkiej Brytanii British Board of Film Classification przyznało filmowi Tenet kategorię wiekową 15, co jeszcze bardzie ograniczyłoby dostęp do hollywoodzkiego widowiska.

Aby Warner Bros. Pictures uzyskał kategorię wiekową 12A, która jest brytyjskim odpowiednikiem PG-13, studio musiało usunąć kilka ujęć mężczyzny kopiącego kobietę, ponieważ cenzorzy uznali najwyraźniej, że przekroczono już granice przyjazne rodzinie. To właśnie owa sekwencja była powodem przyznania filmowi Nolana na początku takiej samej kategorii wiekowej, jak chociażby Jokerowi. Czy Wam też nie wydaje się to trochę ekstremalne?

W Polsce można już kupować bilety na nowe dzieło Chrisa Nolana. Pierwsze pokazy od 26 sierpnia.

