Alexander Skarsgard przymierzany do roli Hawkmana w filmie "Black Adam"

Trwają poszukiwania kolejnego aktora, który mógłby wystąpić w kinowym widowisku o Black Adamie. Jednym z kandydatów do angażu jest Alexander Skarsgard.

Kilka tygodni temu świat obiegła informacja, że w postać Atoma Smashera wcieli się Noah Centineo znany chociażby z filmu Netfliksa Do wszystkich chłopców, których kochałam. Teraz Warner Bros. Pictures zamierza zakontraktować kolejnego aktora, który wcieli się w członka Justice Society of America.

Plotkuje się, że hollywoodzka wytwórnia pragnie, aby Alexander Skarsgard sportretował na ekranie Cartera Halla, znanego również pod pseudonimem Hawkman. Z tego co wiadomo na razie nie rozpoczęły się żadne oficjalne rozmowy pomiędzy studiem, a aktorem, jednak dla Warner Bros. Pictures właśnie ten aktor jest idealnym wyborem do roli Hawkmana. W przypadku, gdyby nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem, to alternatywą dla Skarsgarda jest Sam Heughan, doskonale znany wszystkim fanom serialu Outlander.

W komiksach Hawkman pojawiał się w wielu inkarnacjach, jednak najbardziej popularną jest ta przedstawiająca sylwetkę archeologa Cartera Halla. Początki skrzydlatego wojownika sięgają starożytnego Egiptu i planety Thanagar. Hawkman posiada niesamowitą uprząż wykonaną z metalu Nth, który można znaleźć na wspomnianej planecie. Dzięki niej bohater może latać.

Źrodło: ComicBookMovie