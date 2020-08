Czy Peter B. Parker powróci w sequelu animacji "Spider-Man Uniwersum"? 0

Jake Johnson ma nadzieję, że jego znużona światem wersja Spider-Mana powróci w kontynuacji filmu animowanego Spider-Man Uniwersum. Nie jest jednak do końca przekonany czy tak też się stanie.

Na dzisiaj tak naprawdę nie wiemy nic na temat filmu Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, który będzie kontynuacją hitu z 2018 roku nagrodzonego Oscarem dla najlepszego filmu animowanego. Potencjał tego świata jest ogromny i nie wiadomo, które postacie pojawią się na ekranie. Jake Johnson, czyli aktor, który podkładał głos postaci Petera B. Parkera liczy na to, że otrzyma propozycję powrotu.

Naprawdę mam taką nadzieję. Uwielbiałem grać Petera B. Parkera. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale przy animacji nagrywał głos dwa czy trzy razy i koniec. Żyłem tą postacią na długo zanim ludzie się o tym dowiedzieli. Kochałem ten materiał. Nagrywałem Shameikem Moorem, który grał Moralesa. Zostaliśmy kumplami i do dzisiaj ze sobą piszemy oraz mamy kontakt.

wyjawił aktor

Wydaje się, że historia Petera B. Parkera została bardzo ładnie domknięta w filmie Spider-Man Uniwersum. Mimo wszystko Jake Johnson chciałby zobaczyć co u niego:

Chciałbym zobaczyć Petera, co się z nim stało. Chciałbym zobaczyć, czy on i MJ wrócili do siebie? Czy został tatą? Czy nadal jest superbohaterem? Czy może jest tatą i superbohaterem jednocześnie? Teraz jednak mówię, jako fan, ponieważ nie jestem w środku, nie wiem co się dzieję, ale chciałbym, aby Peter powrócił.

Jakiś czas temu Christopher Daniel Barnes również wyraził zainteresowanie zagraniem w Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Jeśli nie kojarzycie tego nazwiska, to jest to aktor, który użyczał głosu Peterowi Parkerowi w kultowym serialu animowanym z lat 90. – Spider-Man.

Premiera animowanego widowiska Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 ma mieć miejsce 7 października 2022 roku.

