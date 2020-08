Historia oddziału AK Pazur w serialu ''Ludzie i bogowie'' już od września w TVP1 0

Już za niecały miesiąc na antenie TVP1 pojawi się nowa wojenna produkcja oparta na autentycznych wydarzeniach jakie miały miejsce w trakcie II wojny światowej. Odpowiada za nią Bodo Kox.

fot. tvp

Ludzie i bogowie ukażą nam pełną dramatyzmu historię ludzi, którzy musieli przyjąć na siebie ciężar decydowania o losie innych. Fabuła serialu oparta jest o prawdziwe wydarzenia z II wojny światowej, o których było głośno w okupowanej Warszawie. Są to m.in. wykonanie wyroku na aktorze i reżyserze Igo Symie, który zadenuncjował m.in. Hankę Ordonównę czy zamach na Ernsta Dürrfelda. Ukazana zostanie historia oddziału likwidacyjnego kontrwywiadu Armii Krajowej Pazur.

Główni bohaterowie to dwaj przyjaciele: dowódca oddziału porucznik Leszek Zaremba ps. Onyks i kapral Tadeusz Korzeniewski ps. Dager. Pierwszy z nich jest sumienny i opanowany, jednak z każdą akcją rośnie w nim poczucie winy i ma coraz większe wątpliwości co do moralnego wymiaru swoich działań. Drugi z kolei czuje się jak ryba w wodzie. Okupacyjna rzeczywistość odsłania jego drugie ja. Pragnie jeszcze większego odwetu na Niemcach, a swoje złe czyny wykonuje w imię wyższych celów.

Autorami scenariusza do serialu są Krzysztof Węglarz i Wenanty Nosul. W obsadzie aktorskiej znajdują się Jacek Knap, Marianna Zydek, Anna Karczmarczyk, Dawid Dziarkowski, Tomasz Schuchardt, Julian Świeżewski, Katarzyna Dorosińska oraz Aleksandra Justa.

Premiera serialu już 13 września 2020 roku na antenie telewizyjnej Jedynki o godzinie 20:15.

