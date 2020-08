Nowy bat-symbol ujawniony - kiedy ekipa powróci na plan "Batmana"? 0

Do sieci trafiło zdjęcie prezentujące nowy bat-symbol, który będzie obecny w filmie Batman w reżyserii Matta Reevesa.

W ten weekend fani kontentu dostarczanego przez DC Comics będą mieli okazję śledzić wirtualne wydarzenie zatytułowane DC FanDome. Oczywiście w jego trakcie nie zabraknie filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa. Wielu liczy na to, że twórca pokaże światu pierwszą zajawkę wideo promującą wyczekiwane widowisko.

Na razie jednak mamy dla Was grafikę pokazującą bat-symbol. Nie różni się on od symbolu umieszczonego na kostiumie Roberta Pattinsona. Zapewne Warner Bros. Pictures i DC Comics będą już niedługo używali go, jako znaku towarowego na różnego rodzaju komiksach, zabawkach, odzieży oraz grafikach promocyjnych.

Poza tym pojawiły się również doniesienia odnośnie powrotu na plan zdjęciowy ekipy. Prace nad filmem przerwano 20 marca. Z najnowszych informacji wynika, że Matt Reeves oraz jego ludzie powrócą do realizacji komiksowej superprodukcji na planie na początku września. Robert Pattison miałby pojawić się natomiast 20 września. Zdjęcia będą odbywały się w Wielkiej Brytanii.

Według źródeł mających dostęp do produkcji Batman, Matt Reeves potrzebuje jeszcze około trzech miesięcy do nakręcenia całego materiału. Oznacza to, że ​​mógłby zakończyć produkcję do końca roku. Przedstawiciele studia odmówili komentarza na temat spekulacji produkcyjnych, ale opóźnienie spowodowane pandemią koronawirusa już skłoniło Warner Bros. Pictures do przesunięcia premiery z czerwca na październik 2021 roku.

Źrodło: AceShowBiz