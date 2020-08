Zwiastun horroru ''The Antenna'' traktującego w pewien sposób o braku wolności słowa 0

W sieci pojawiła się zapowiedź zeszłorocznego horroru The Antenna, który po raz pierwszy ukazał się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Za reżyserię i scenariusz do filmu odpowiada Orcun Behram, dla którego jest to debiut jeśli chodzi o pełnometrażową produkcję. Wcześniej na jego koncie znalazł się krótkometrażowy horror Column. Za dystrybucję odpowiada Dark Star Pictures. Studio to wypuści film w wirtualnych kinach 2 października 2020 roku, a na VOD The Antenna trafi 20 października.

The Antenna to ciekawa produkcja zawierająca polityczne elementy. Jest alegorią braku wolności słowa jaka zaczyna panować w Turcji we współczesnych czasach.

Akcja serialu rozgrywa się w dystopijnej Turcji, w której to rząd nakazał zainstalować w domach w całym kraju nowe anteny telewizyjne. Nadzór nad tą inwestycją sprawuje Mehmet, kierownik rozpadającego się kompleksu mieszkalnego. Okazuje się jednak, iż sygnał transmitowany przez antenę zaczyna zagrażać mieszkańcom jednego z apartamentowców. Coś tajemniczego na niego wpływa. Mehmet musi rozwiązać tą zagadkę i odnaleźć złowieszczy byt.

Poniżej wspomniana zapowiedź i plakat promujący film. Co sądzicie o tej produkcji?

Źrodło: bloody-disgusting.com