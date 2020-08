Filmowe Poranki w Kinie Helios - ''KOTY'' 0

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – _Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 1. W niedzielę 23 sierpnia o godz. 10.30.

Zaprezentowany zostanie zestaw bajek:

Sekretny przepis Babci

Podwodna misja

Cztery koty i wielbłąd

Koci gliniarz

Musical "44 koty"

44 koty to włoski serial animowany dla najmłodszych widzów. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kotów: Lampo, Milady, Pilou oraz Klopsika, którzy razem tworzą muzyczny zespół – Arcykoty. Pokazy swoich wokalnych umiejętności dają w garażu, który odwiedza ich wielu kocich przyjaciół, wraz z którymi przeżywają niebywałe przygody. Arcykoty są bardzo przyjazne, lubią pomagać innym i zawsze są gotowe do poświęceń, jest to zatem bajka, która nie tylko bawi, ale także uczy małych kinonamów.

Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają atrakcje w holach kin oraz konkursy i zabawy na sali kinowej.

Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios odbywa się w co drugą niedzielę miesiąca we wszystkich kinach ogólnopolskiej sieci kin Helios, zawsze o godzinie 10:30. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczynają kilkunastominutowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Scenariusz wydarzenia:

zabawy i konkursy z animatorem [10-15 min]

projekcja – zestaw bajek lub film [50-60 min]

Specyfika seansu filmowego:

dźwięk ściszony w stosunku do standardowej głośności

pozostawione na cały seans przyciemnione światła na sali [półmrok]

Więcej informacji na stronie HELIOS.PL.

Źrodło: Helios