DC Fandome - największe na świecie spotkanie fanów DC już 22 września

W sobotę 22 sierpnia od godziny 10:00 czasu Pacific letni (19:00 w Polsce), Warner Bros. powita fanów na całym świecie w DC FanDome: Hall of Heroes – w pełni darmowym, wirtualnym doświadczeniu dla pasjonatów DC Universe. Od 12 września w opcji na żądanie dostępne będzie kolejne wydarzenie – DC FanDome: Explore the Multiverse, w trakcie którego fani będą mogli kreować i zarządzać swoją własną przygodą. Dostęp do obu wydarzeń będzie możliwy z platform mobilnych oraz urządzeń stacjonarnych.

Wyobraź sobie, że wszyscy superbohaterowie i superzłoczyńcy, których kiedykolwiek kochałeś i podziwiałeś, w końcu spotykają się w jednym miejscu, aby uczcić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość DC. Dostępne przez 24 godziny na DCFanDome.com, globalne wydarzenie przeniesie fanów do DC Multiverse, w którym będą mogli zapoznać się z zapowiedziami filmów, seriali, gier oraz komiksów. DC Fandome to również bezprecedensowa okazja, aby posłuchać aktorów i twórców stojących za ulubionymi filmami fabularnymi i serialami, między innymi najnowszą odsłoną przygód wojowniczej Wonder Woman – WONDER WOMAN 1984.

Plan wydarzeń w dniach 22 sierpnia i 12 września:

DC FanDome: Hall of Heroes: sobota, 22 sierpnia, od godziny 10:00 czasu Pacific letni (19:00 w Polsce), fani zostaną zaproszeni do DC FanDome: Hall of Heroes, epickiego świata zaprojektowanego przez Jima Lee z bogatymi treściami ze świata DC, na które złożą się: materiały filmowe, panele dyskusyjne oraz ekskluzywne zapowiedzi i prezentacje filmów, seriali TV, gier, komiksów i nie tylko. Ten naładowany mocą Superbohaterów 8-godzinny show będzie dostępny dla fanów z całego świata do obejrzenia trzykrotnie w ciągu 24 godzin

DC FanDome: Explore the Multiverse: sobota, 12 września, od godziny 10:00 czasu Pacific letni (19:00 w Polsce), fani zostaną zaproszeni do odkrycia jeszcze bogatszych treści oraz stworzenia własnego planu w ramach świata DC, wybrania własnego sposobu oglądania kontentu i zarządzania nim w czasie dzięki osobistej aplikacji. 12 września będzie także dostępne specjalne, przyjazne dla dzieci wydarzenie DC Kids FanDome na stronie DCKidsFanDome.com

Nikt nie ma takich fanów jak DC. Od ponad 85 lat świat zwraca się do inspirujących bohaterów i historii DC, aby nas bawić i edukować, a to ogromne, międzynarodowe wydarzenie cyfrowe pozwoli każdemu na swój sposób przeżyć przygodę w DC Universe – bez kolejek, biletów i bez granic. Dzięki DC FanDome jesteśmy w stanie zapewnić pasjonatom z całego świata ekscytujący i niezrównany sposób łączenia się ze wszystkimi ich ulubionymi postaciami DC, a także z niesamowitymi talentami, które pracują, aby ożywić tych bohaterów na ekranie kinowym i na stronach komiksów.

mówi Ann Sarnoff, prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Pictures

Dzisiaj zobaczcie krótki teaser Ligi Sprawiedliwości zaprezentowany przez Zacka Snydera:

Źródło: Galapagos / Informacja prasowa