Helios na Scenie - "Jonas Kaufmann – Mój Wiedeń" 0

"Jonas Kaufmann – Mój Wiedeń" – to wyjątkowo osobisty hołd złożony przez tenora – gwiazdę światowego formatu, utworom pochodzącym z miejsca narodzin walca i operetki. Nakręcony na żywo w magicznej scenerii Wiener Konzerthouse koncert, obejmuje m.in. klasyczne utwory i muzykę Johanna Straussa i Franza Lehara. Jonas Kaufmann występuje z orkiestrą Filharmonii Praskiej pod batutą maestro Jochena Riedera, a dołącza do nich znana na całym świecie sopranistka Rachel Willis-Sorensen.

Kaufmann zawsze miał szczególny kontakt z Austrią i Wiedniem. Jego babcia uwielbiała klasykę i chętnie śpiewała Straussa, Lehara i Stolza – w kontraście dla "wagnerowskiej" pasji jego dziadka. Jako dziecko, Jonas spędzał większość wolnego czasu na farmie dziadków w Tyrolu. Z tego powodu miał łatwiejszy dostęp do telewizji austriackiej niż do niemieckiej. Od tego czasu pokochał wiedeńskie melodie i operetki. “Muzyka zawsze wprawia mnie w dobry nastrój” – zaznacza. “Kiedy jako student musiałem zajmować się jakimiś mało przyjemnymi rzeczami, typu sprzątanie lub odkurzanie, wystarczyło mi włączyć nagranie Fledermaus, Carlosa Kleibera, by po chwili znacząco poprawić sobie nastrój.

Źrodło: Helios