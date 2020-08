Jesień w kolorach tęczy. Nadchodzi kolejna edycja LGBT Film Festival 0

Największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie kulturalne prezentujące kinematografię z pojemnego, kolorowego parasola LGBT+ startuje już 18 września.

11. LGBT Film Festival to najlepiej przyjęte przez krytyków i publiczność z całego świata tytuły z najważniejszych międzynarodowych imprez filmowych, takich jak Cannes, Berlinale czy festiwal w Wenecji. Tegoroczny festiwal odbędzie się w 9 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach. Po zakończeniu festiwalu w kinach, wybrane tytuły z repertuaru dostępne będą na platformie outfilm.pl.

Filmem otwarcia tegorocznej edycji będzie nominowany w Cannes do nagrody Queer Palm, szwedzki kandydat do Oscara (2020) "A potem tańczyliśmy" w reżyserii Levana Akina – w rodzimej Gruzji uważany za obraz przełomowy. To historia zakochanego w tańcu Meraba, który od najmłodszych lat trenuje w Gruzińskim Balecie Narodowym. Jego jedynym marzeniem jest dostanie się do głównego składu, dzięki czemu będzie mógł wyruszyć w tournée i opuścić konserwatywną Gruzję.

W repertuarze znajdzie się także film „Normal” w reżyserii Adele Tuli. Nominowany do nagrody Teddy 2019 na festiwalu filmowym w Berlinie, jest fascynującą analizą norm i oczekiwań społecznych wobec kobiet i mężczyzn we współczesnym

społeczeństwie.

Rumuński reżyser Marius Oltenau zadebiutuje mądrym, zaskakującym i pełnym empatii filmem „Monsters”, który opowiada o dwojgu ludzi obserwujących swój rozpadający się związek niczym rozmontowywany powoli budynek, gdzie nie ma już nikogo. Obraz nagrodzony przez jury pisma „Tagesspiegel” jako najlepszy film na MFF w Berlinie 2019 oraz Grand Prix na MFF w Sofii 2019.

Zaprezentowany zostanie także “Punkt zapalny”. To opowieść o tęczy, niezapomnianej instalacji autorstwa Julity Wójcik. Artystka tworzyła tęczową instalację w pogodnej i inspirującej atmosferze Domu Pracy Twórczej Wigry. Kiedy projekt stanął na warszawskim Placu Zbawiciela, okazał się dla niektórych nie do zniesienia. Jednoznacznie kojarzona ze społecznością LGBT tęcza płonęła siedem razy.