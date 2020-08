Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy w sequelu "Na noże" powrócą postacie z pierwszego filmu? 0

Rian Johnson zamierza napisać scenariusz, a następnie wyreżyserować kontynuację hitowego kryminału Na noże. O powrót Daniela Craiga do roli Benoita Blanca nie powinniśmy się martwić. Ale co z innymi postaciami, które pojawiły się w pierwszej odsłonie?

Noah Segan, który na ekranie sportretował postać Troopera Wagnera nie może potwierdzić swojego powrotu w filmie _Knives Out 2_, jednak wierzy w to, że dobra znajomość z Rianem Johnsonem może być przydatna przy ewentualnym angażu w sequelu. Aktor jest dobrym przyjacielem filmowca i miał okazję pojawić się we wszystkich filmach wyreżyserowanych przez Johnsona począwszy od Kto ją zabił?.

Nigdy nie byłem bukmacherem, więc nie mogę podać dokładnych kursów. Ale mogę ci powiedzieć, że nawet w tych odległych społecznie czasach udaje mi się utrzymywać kontakt Rianem, czasami wybierzemy się na jakiś spacer czy wędrówkę. Byłoby bardzo niezręcznie, gdyby zniknął na wiele miesięcy kręcić film, nie mówiąc mi o tym. Nie mówię, że taka niezręczność się nie pojawi, ale prawdopodobnie nie pozbędzie się mnie.

żartował sobie Noah Segan w wywiadzie z MovieWeb

Knives Out 2, podobnie jak pierwsza odsłona, będzie czerpała z powieści Agathy Christie, dlatego też możemy się spodziewać kolejnej tajemniczej sprawy badanej przez Benoita Blanca. Wraz z sympatycznym detektywem pojawi się plejada nowych charyzmatycznych postaci.

Liczymy na to, że niebawem Rian Johnson odkryje karty i zapowie oficjalnie sequel swojego hitu.

Źrodło: MovieWeb