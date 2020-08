Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ben Affleck powróci jako Batman w filmie "The Flash" 0

Bruce Wayne o twarzy Bena Afflecka ponownie zagości na wielkim ekranie. Aktor jeszcze raz założy kostium Mrocznego Rycerza w filmie o przygodach Flasha.

Ben Affleck nakręci jeszcze jeden film, w którym wcieli się w postać Batmana. Hollywoodzki gwiazdor, który wydawać by się mogło pożegnał się z rolą superbohatera, zdecydował się na występ w widowisku The Flash. Tym samy w filmie, którego reżyserem jest twórca horrorów z serii "To" – Andy Muschetti, zobaczymy… dwóch Rycerzy z Gotham.

Przypomnijmy, że w filmie mamy mieć do czynienia z podróżami pomiędzy różnymi wymiarami. Oprócz Afflecka w produkcji pojawi się także Michael Keaton, który przed laty przywdziewał kostium Mrocznego Rycerza w filmach Tima Burtona. Według Muschettiego rola Keatona w jego historii będzie istotna.

Na pewno angaż do roli – pieszczotliwie nazywanego przez fanów – Batflecka jest na rękę reżyserowi Flasha. W końcu tytułowy superbohater miał już styczność z Batmanem w Lidze Sprawiedliwości i dziwne byłoby oglądać Flasha w towarzystwie innego Mrocznego Rycerza, pomimo tego, że jednego już zna.

A może to nie koniec? Może w weekend dowiemy się o kolejnej bombie dotyczącej DCEU?

Źrodło: Vanity Fair