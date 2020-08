Twórca "Chciwości" i "Roku przemocy" kandydatem do wyreżyserowania filmu o Kravenie

Wygląda na to, że Kraven the Hunter nie będzie przeciwnikiem Spider-Mana w trzecim solowym filmie o superbohaterze należącym do Kinowego Uniwersum Marvela. Sony Pictures zamierza bowiem nakręcić oddzielny film o przygodach kultowego bohatera.