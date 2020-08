Aktualnie ludzie odpowiedzialni za serial pracują nad scenariuszami do odcinków finałowego sezonu Lucyfera. Informację potwierdziła producentka wykonawcza Ildy Modrovich, która dodatkowo zdradziła, że zamierzają oni podjąć aktualny temat najlepiej, jak tylko potrafią.

Kiedy wróciliśmy do pokoju scenarzystów, zaczęliśmy przyglądać się faktowi, iż jesteśmy serialem policyjnym i do tej pory nie odnieśliśmy się w żaden sposób do systemowych problemów policji. Zdecydowaliśmy, że chcemy wypowiedzieć się na ten temat, więc stworzymy historię, która bezpośrednio się do tego odniesie. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani.

powiedziała producentka