Aktorka w typie Alexandry Shipp poszukiwana przez producentów filmu "Black Adam" - kogo miałaby zagrać? 0

Producenci filmu Black Adam na poważnie wzięli się za kompletowanie obsady aktorskiej. Dopiero co buchnęła informacja o zainteresowaniu Alexandrem Skarsgardem, który miałby wcielić się w Hawkmana, a już mamy dla Was kolejne spekulacje na temat castingów do komiksowego widowiska.

Reżyser filmu Jaume Collet-Serra oraz przedstawiciele Warner Bros. Pictures zamierzają przeprowadzić casting, dzięki któremu znajdą idealną aktorkę do zagrania w filmie Black Adam. Z informacji, które pojawiły się w mediach wynika, że producenci chcieliby zaangażować do projektu aktorkę "w typie Alexandry Shipp", która przypomnijmy wcieliła się w postać Storm w filmach o X-Menach. A o jaką rolę w ogóle chodzi?

Jak wiadomo w filmie Black Adam pojawi się grupa The Justice Society of America, co oczywiście zmusza producentów do sporej pracy przy castingach. Do tej pory udało się zatrudnić do roli Atoma Smashera aktora Noah Centineo. Kolejnym na liście jest wspomniany we wstępie Alexander Skarsgard. Trzecią zapowiedzianą postacią, która pojawi się na ekranie jest Maxine Hunkel, znana również pod pseudonimem Cyclone.

Co ciekawe zdolności Cyclone przypominają te, które posiada Storm. Należą do nich między innymi kontrolowanie pogody i fal dźwiękowych, tworzenie trąb powietrznych czy latanie. Trzeba przyznać, że aktorka "w typie Alexandry Shipp" to ciekawy zbieg okoliczności. Najłatwiej byłoby zatrudnić oczywiście samą Alexandrę Shipp skoro uniwersum X-Menów od Foxa (prawdopodobnie) zakończyło swój żywot. Nie ma jednak żadnych informacji o kontakcie Warner Bros. Pictures z przedstawicielkami aktorki.

A Wy co sądzicie o tym castingu? Macie jakąś propozycję odnośnie aktorki idealnej do zagrania Cyclone?

Źrodło: The Illuminderdi