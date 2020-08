Pokazy przedpremierowe filmu "Daleko od Reykjavíku" 0

Zapraszamy na pokazy przedpremierowe filmu Daleko od Reykjavíku, nowego dzieła Grímura Hákonarsona, twórcy kinowego hitu Barany. Islandzka opowieść.

Daleko od Reykjavíku koncentruje się wokół wiejskiego życia, którego rutyną wstrząsają nieoczekiwane zdarzenia, a w ich centrum znajdzie się – do tej pory łagodna i pokorna – Inga. Kiedy z jej życia niespodziewanie zniknie mąż, a bohaterka odkryje jego tajemnice, smutek zamieni się w gniew skierowany przeciwko lokalnej wspólnocie. Po raz pierwszy w życiu Inga odkryje w sobie moc i siłę do walki, i niczym islandzka Erin Brockovich, ruszy na wojnę z patologiczną korporacją i zastraszonymi sąsiadami.

Lista kin, w których pokażemy „Daleko od Reykjavíku” przedpremierowo:

BIAŁYSTOK, Kino Forum

30 sierpnia, godz. 20:30

GRODZISK MAZOWIECKI, Kino Wolność

22 sierpnia, godz. 17:30

23 sierpnia, godz. 20:00

29-30 sierpnia

KATOWICE, Kino Światowid

28-31 sierpnia oraz 1-3 września

KRAKÓW, Kino Agrafka

25 sierpnia, godz. 19:15

KRAKÓW, Kino Pod Baranami

31 sierpnia, godz. 21:15

KRAKÓW, Kino Kika

21 sierpnia, godz. 21:00

22 sierpnia, godz. 21:00

KRAKÓW, Kino Mikro

21 sierpnia, godz. 19:00

22 sierpnia, godz. 19:00

27 sierpnia, godz. 19:00

OLSZTYN, Kino Studyjne Awangarda 2

21 sierpnia, godz. 18:00

22 sierpnia, godz. 18:00

23 sierpnia, godz. 18:00

OSTROŁĘKA, Kino Jantar

21 sierpnia, godz. 18:00

22 sierpnia, godz. 18:00

23 sierpnia, godz. 18:00

25 sierpnia, godz. 18:00

POZNAŃ, Kino Muza

25 sierpnia, godz. 20:30

POZNAŃ, Kino Pałacowe

29 sierpnia, godz. 18:30

SZCZECINEK, Kino Wolność

2 września

WARSZAWA, Kino Atlantic

23 sierpnia, godz. 17:30

WARSZAWA, Kino Muranów

22 sierpnia, godz. 20:30

28 sierpnia, godz. 20:30

WARSZAWA, Kino Wisła

25 sierpnia, godz. 18:15

