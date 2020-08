Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Matrix" to metafora transpłciowości - komentarz Keanu Reevesa w tej sprawie 0

Keanu Reeves w trakcie pracy nad Matrixem nie był świadomy tego, że historia przedstawiona na ekranie ma być metaforą transpłciowości. Aktor uważa jednak, że to super sprawa.

Jakiś czas temu Lilly Wachowski wyjaśniła, że Matrix zawsze był postrzegany, jako metafora transpłciowości, jednak świat nie był jeszcze na to gotowy. Pierwotny plan zakładał, że postać Switcha będzie mężczyzną w prawdziwym świecie i kobietą po wejściu do Matrixa. Finalnie studio nie zgodziło się na taką wizję i pomysł trzeba było zmienić. Warto przypomnieć, że były to czasy, zanim Lilly i Lana Wachowski, które reżyserowały trylogię "Matrix", przeszły procedury afirmacji płci w swoim życiu osobistym.

Całą sytuację postanowił skomentować odtwórca głównej roli, Keanu Reeves:

Nigdy nie rozmawiałem o tym z Lilly. Nigdy nie przekazała mi takich informacji. Uważam, że filmy z serii "Matrix" są głębokie i metaforycznie wiele osób może się do nich odnosić, dlatego myślę, że to super, iż Lilly się z nami tym wszystkim podzieliła.

Aktualnie aktor, jak i reżyserka pracują nad kolejną odsłoną kultowego cyklu. Ciekawie czy te pomysły zostaną uwzględnione w nadchodzącym filmie, czyli Matrix 4. Premiera będzie miała miejsce w 2022 roku.

Źrodło: MovieWeb