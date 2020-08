Ruszyła sprzedaż biletów na pokazy festiwalowe Millennium Docs Against Gravity! 0

Ostatnie dni dzielą widzów od rozpoczęcia Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Dzisiaj na stronie festiwalu mdag.pl pojawiła się pełna siatka projekcji we wszystkich festiwalowych miastach oraz możliwość zakupu biletów na pojedyncze seanse. Festiwal odbędzie się w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy w dniach 4-13 września oraz w Gdyni w dniach 9-18 września.

W tym roku program festiwalu jest pełen najwyższej próby filmów dokumentalnych o ekologii, społeczeństwie, modzie czy polityce, ale także o wyjątkowych postaciach ze świata sztuki.

Margaret Atwood i Bruce Chatwin – giganci literatury

Odniosła ogromny sukces, była typowana do Nagrody Nobla, jej literacki dorobek jest imponujący, a jej książki wydano z sukcesem w 35 krajach. Margaret Atwood – kanadyjska pisarka, poetka i krytyczka literacka to także społeczno-ekologiczna aktywistka. Jej twórczość nigdy wcześniej nie była tak aktualna jak dziś – w dobie wzrostu autorytarnej polityki, szybko rozwijających się technologii i postępujących nieodwracalnych zmian klimatu. O pisarce opowie wspaniały film „Margaret Atwood. Słowo to siła” (Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word Is Power) w reżyserii Petera Raymonta i Nancy Lang. Z kolei jeden z najważniejszych reżyserów w historii, Werner Herzog, wyruszył śladami swojego równie wybitnego przyjaciela w filmie „Nomada. Na tropie Bruce’a Chatwina” (Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin). Gdy brytyjski pisarz i podróżnik umierał na AIDS, oddał swojemu przyjacielowi plecak, z którym wędrował dookoła świata. 30 lat później Herzog, niosąc ten sam plecak, podróżuje śladami swojego przyjaciela, przyznając się do wielu inspiracji zaczerpniętych z wypraw i książek ojca nowoczesnej literatury podróżniczej.

Helmut Newton i Jan Grarup – ikony fotografii

Był świadkiem ludobójstwa w Rwandzie i fotografował strefy wojenne. Jego najbardziej znane zdjęcia to ruiny i zgliszcza, dziecko przygotowujące zamach w Mosulu, kobieta obserwująca morze ze zbombardowanego hotelu w Mogadiszu, fryzjer golący klienta w Kaszmirze. Duński fotograf Jan Grarup to mistrz współczesnej fotografii wojennej, laureat prestiżowych nagród fotograficznych, w tym Eugene’a Smitha, czterokrotnie World Press Photo, UNICEF i Visa D’Or dla Darfuru. Grarup jest bohaterem filmu „Fotograf wojny” (Photographer of War) Borisa Benjamina Bertrama oraz będzie gościem tegorocznego festiwalu, gdzie spotka się z publicznością po pokazach filmu, wygłosi wykład mistrzowski (5 września w Pałacu Kultury i Nauki po seansie filmu – wstęp z biletem darmowy) oraz zostanie otwarta specjalnie przygotowana na czas Millennium Docs Against Gravity wystawa jego fotografii pod tytułem „Nasze codzienne ludobójstwa” (foyer Kina Iluzjon od 4 do 13 września). Drugi fotograf, którego historię pozna festiwalowa widownia, był z kolei jednym z największych mistrzów współczesnej fotografii mody. Zabawny, pomysłowy, prowokujący i intrygujący, czerpał inspirację z dzieciństwa spędzonego w Berlinie w latach 20. XX wieku. Jak stwierdził Karl Lagerfeld: „Berlin był nim, a on był Berlinem”, ale Newton był też kosmopolitą, żyjącym na wygnaniu między Stanami Zjednoczonymi, Australią i Europą. Jego historię opowiada Gero von Boehm w filmie "Helmut Newton. Piękno i bestia" (Helmut Newton: The Bad and the Beautiful).

Krystian Lupa i Merce Cunningham – sceniczni mistrzowie

Czy dobry teatr to wyłącznie splot okoliczności: tego, co danego dnia wniosą aktorzy i widzowie? Czy droga wiodąca do premiery zawsze ma odzwierciedlenie w spektaklu? Na te pytania odpowiadają Dorota Wardęszkiewicz i Piotr Stasik w filmie "Spróbujmy skoczyć do studni" (Let’s Try to Jump Into The Well). Widzowie są świadkami prób do „Procesu” w reżyserii Krystiana Lupy, procesu twórczego, który sami muszą osądzić. Lupa jest despotą, lecz jego celem jest oddanie głosu Kafce. Innym scenicznym mistrzem, o którym opowiada film „Cunningham. Choreograf współczesności” (Cunningham) Alli Kovgan jest Merce Cunningham. To ikona naszych czasów. Legendarny amerykański tancerz i jeden z największych choreografów XX wieku, okrzyknięty w 2000 roku przez „The Guardian” największym żyjącym choreografem na świecie, był rewolucjonistą i wizjonerem na miarę Wacława Niżyńskiego.

Quentin Tarantino, Milos Forman, Stanley Kubrick i inni – kultowi reżyserzy

W tym roku wyjątkowo bogata w biografie wybitnych artystów jest także sekcja Cinéma, mon amour. Zostaną w niej zaprezentowane filmy o twórczości Quentina Tarantino (Tarantino: bękart kina, reż. Tara Wood). Stanleya Kubricka ("Kubrick o Kubricku", reż. Grégory Monro), Miloša Formana („Forman vs. Forman”, reż. Helena Třeštíková, Jakub Hejna), Andrieja Tarkowskiego („Andriej Tarkowski. W świątyni kina”, reż. Andrey A. Tarkovsky) oraz kulisy powstania kultowego Egzorcysty Williama Friedkina („Na wiarę. Egzorcysta Williama Friedkina”, reż. Alexandre O. Philippe).