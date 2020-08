''To nie jest OK'' i ''The Society'' anulowane przez Netflix z powodu koronawirusa 0

Panująca pandemia wpływa nie tylko na decyzje o powstaniu i premierach wielkich hollywoodzkich hitów. Również i platformy streamingowe muszą sobie z nią radzić, a to niestety skutkuje nie raz takimi, a nie innymi decyzjami. Z powodu komplikacji związanych z powrotem na plan i zwiększonych wydatków związanych z obostrzeniami sanitarnymi platforma Netflix zdecydowała się anulować swoje dwa seriale – To nie jest OK i The Society.

Decyzja ta jest dość zaskakująca, bowiem obie produkcje są chętnie oglądane w serwisie. Otrzymały także wiele pozytywnych recenzji zarówno od widzów, jak i krytyków. The Society dostało zamówienie na drugi sezon już w zeszłym roku i ekipa miała rozpocząć pracę na planie we wrześniu. To nie jest OK z kolei miało już gotowe scenariusze na kontynuację, oczekiwało tylko na oficjalne odnowienie przez platformę.

Na taką decyzję włodarzy platformy wpłynął fakt niepewności, co do czasu rozpoczęcia produkcji, a także problemy z pogodzeniem harmonogramów dość licznej obsady The Society. Również zwiększony budżet spowodowany przestrzeganiem skomplikowanych wytycznych bezpieczeństwa spowodował, iż utrzymanie obu serialu okazało się dla serwisu jak widać nie opłacalne.

Serial The Society opowiada o grupie nastolatków, którzy zostają w niewytłumaczalny sposób przeniesieni do miejsca identycznego jak ich rodzinne bogate miasteczko w Nowej Anglii, w którym jednak brakuje ich rodziców. Młodzi bohaterowie próbują odkryć, co się właściwie stało i jak mogą wrócić do domu, lecz by przetrwać, muszą ustanowić zasady i współpracować ze sobą. Serial jest współczesną wersją Władcy much.

To nie jest OK to satyryczna opowieść o nastolatce, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce.

Mieliście okazję zapoznać się już z którąś z tych produkcji? Czekaliście na ich kontynuację?

Źrodło: comingsoon