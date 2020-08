Efektowny zwiastun "Wonder Woman 1984". Jest Cheetah 0

Reżyserka Patty Jenkins i występująca w roli tytułowej Gal Gadot powracają z filmem Wonder Woman 1984. Obraz jest dalszą częścią przeboju o superbohaterce, wykreowanej przez DC. Zapraszamy do obejrzenia nowej zapowiedzi.

Wonder Woman przenosi się w czasie do lat 80. XX wieku. W swojej następnej wielkoekranowej przygodzie stawia czoło dwojgu zupełnie nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah.

Premiera filmu w Polsce 2 października.

Film z 2017 zarobił na całym świecie 822 miliony dolarów. W sequelu występują również Chris Pine jako Steve Trevor, Kristen Wiig jako The Cheetah, Pedro Pascal jako Max Lord, Robin Wright jako Antiope i Connie Nielsen jako Hippolita.

Patty Jenkins wyreżyserowała obraz na podstawie scenariusza, który napisała z Geoffem Johnsem i Davidem Callahamem, opartego na pomyśle jej i Johnsa oraz na postaciach wykreowanych przez DC. Na planie do reżyserki dołączyło kilku członków z pierwotnej ekipy, w tym operator Matthew Jensen, nominowana do Oscara scenografka Aline Bonetto (Amelia) i nagrodzona Oscarem projektantka kostiumów Lindy Hemming (Topsy-Turvy). Za montaż odpowiada nominowany do Oscara Richard Pearson (Lot 93). Muzykę skomponował laureat Oscara Hans Zimmer (Dunkierka, Król Lew).

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot oraz Stephen Jones są producentami filmu.

Źrodło: Warner