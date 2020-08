Niesamowita pierwsza zapowiedź filmu ''The Batman'' 0

Na tegorocznym DC FanDome doszło do tego czego fani Batmana chcieli najbardziej. Ukazano światu pierwszą zapowiedź będącego jeszcze w trakcie produkcji widowiska The Batman w reżyserii Matta Reevesa.

fot. materiały prasowe

Poniższe wideo ukazuje nam pierwsze spojrzenie na Roberta Pattinsona jako Bruce’a Wayna aka Batmana. Możemy zapoznać się także z wyglądem Gotham, które prezentuje się jako bardzo mroczne miasto.

Ekipie do tej pory udało nakręcić się około 1/4 materiału. Do ukończenia zdjęć Matt Reeves potrzebuje około trzech miesięcy. Po pół rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa ekipa i obsada powrócić ma na plan we wrześniu. Jeśli ponownie nic nie stanie na przeszkodzie to produkcja mogłaby zostać ukończona do końca roku.

Fabuła filmu ukarze nam młode lata tytułowego bohatera, jednak nie otrzymamy szczegółowego wyjaśnienia jego pochodzenia. Batman będzie już strażnikiem miasta Gotham, ale dopiero zaczyna budować swoją legendę.

W obsadzie aktorskiej oprócz Pattinsona znajdują się także Jeffrey Wright jako komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz jako Catwoman, Paul Dano jako Riddler, John Turturro jako Carmine Falcone, Colin Farrell jako Pingwin oraz Peter Sarsgaard i Jayme Lawson.

Premiera filmu zaplanowana jest na 1 października 2021 roku.

Źrodło: darkhorizons.com