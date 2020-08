Sequel filmu ''Shazam!'' otrzymał swój oficjalny tytuł 0

Tegoroczny DC FanDome obfitował w naprawdę wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest ujawnienie oficjalnego tytułu sequela filmu Shazam! z 2019 roku.

fot. materiały prasowe

Produkcja, która zadebiutuje dopiero za dwa lata nosić będzie tytuł Shazam! Fury of the Gods. Niestety oprócz tej informacji nie zdradzono żadnych innych szczegółów odnośnie sequela.

Jak na razie ekipie nie udało się jeszcze wejść na plan filmowy. Twórcy uważają, iż prawdopodobną datą rozpoczęcia zdjęć patrząc na obecną światową sytuację jest dopiero wiosna przyszłego roku.

W sequelu w głównego bohatera ponownie wcieli się Zachary Levi. Z pewnością dołączą do niego Asher Angel i Jack Dylan Grazer. Za reżyserię odpowie David F. Sandberg, spod którego skrzydeł wyszła część pierwsza. Scenariusz napisze Henry Gayden.

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas ten cwany 14-letni sierota zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama, a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem — choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa — wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami — do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr Thaddeusa Sivanę.

Źrodło: comicbookmovie.com