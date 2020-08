Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Black Adam" - teaserowa zapowiedź widowiska z The Rockiem 0

Na DC Fanom nie mogło zabraknąć panelu filmu Black Adam. Zaprezentowano pierwszy teaser wyczekiwanego widowiska z The Rockiem w roli głównej.

DC Fandom dało światu wiele kapitalnych nowin dotyczących przyszłości uniwersum. Jednym z filmów promowanych w trakcie wirtualnego konwentu był Black Adam, w którym rolę tytułową zagra Dwayne Johnson. Zobaczcie teaserową zapowiedź tego intrygująco zapowiadającego się widowiska.

Oficjalnie w filmie potwierdzono udział Justice Society of America. Na ekranie zobaczymy takie postacie, jak Hawkman, Dr. Fate, Cyclone oraz Atom Smasher. Tego ostatniego sportretuje Noah Centineo i z zapowiedzi wynika, że to właśnie on stanie oko w oko z Black Adamem.

Na razie zdjęcia do filmu jeszcze nie wystartowały. Reżyseruje Jaume Collet-Serra. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to superprodukcja trafi na ekrany kin 22 grudnia 2021 roku.

