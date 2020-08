Trzeci sezon serialu ''Titans'' wprowadzi nowych superbohaterów! 0

Serial DC Universe o grupie młodych superbohaterów zyskał swoje wierne grono fanów, którzy z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych przygód swoich ulubionych postaci. Choć na premierę trzeciego sezonu musimy jeszcze trochę poczekać to na DC FanDome ujawniono ciekawe informacje odnośnie postaci jakie się w nim pojawią.

fot. materiały prasowe

Do tego uniwersum dołączą Strach na wróble, Barbara Gordon i Red Hood. Ten ostatni to Jason Todd, który już na stałe przyjmie postać antagonisty zwiącego się Red Hood. Będzie on głównym zagrożeniem w 3. sezonie dla naszych superbohaterów, bowiem całym sobą skupi się na tym, aby pokonać swoich dawnych przyjaciół. Postać tą ponownie sportretuje Curran Walters.

Jeśli chodzi o dwójkę pozostałych bohaterów, to jak na razie nie wiadomo kto się w nich wcieli. Barbarę Gordon poznamy jako byłą Batgirl, która obecnie zajmuje stanowisko komisarza policji w Gotham i nie na rękę jej pojawienie się w mieście grupy młodych superbohaterów. Z kolei Stracha na wróble ujrzymy jako pacjenta zamkniętego w Arham Asylum, który pełni funkcję konsultanta policji w trudnych dochodzeniach.

Akcja serialu przeniesie nas z San Francisco do Gotham City, co spowoduje, iż seria ta z pewnością będzie o wiele mroczniejsza niż dwa poprzednie sezony.

Okoliczności przyciągną naszych bohaterów do Gotham City, gdzie ponownie spotkają się ze starymi przyjaciółmi, ale i zmierzą się z nowymi zagrożeniami. powiedziano na DC FanDome

Niestety na panelu, który poświęcony był serialowi Titans nie padło nawet słowo odnośnie daty premiery 3. sezonu. Sądząc po tym, iż nie obsadzono jeszcze kluczowych ról to na produkcję przyjdzie nam poczekać dość długo.

Źrodło: comicbookmovie.com