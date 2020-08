''Peninsula'' również otrzyma swój animowany prequel! 0

Sang-Ho Yeon, reżyser który swoją karierę rozpoczął od animowanych produkcji, a zasłynął aktorskim filmem Zombie express z 2016 roku ponownie wraca do swoich korzeni.

fot. materiały prasowe

W tym roku do kin wszedł film Peninsula, rozgrywający się w tym samym świecie co kultowy Zombie express. Pomimo utrudnionego dostępu do kin i tak osiągnął kasowy sukces. Yeon również i tej produkcji planuje poświecić animowany projekt będący prequelem wydarzeń przedstawionych w filmie.

Zombie express otrzymało swój prequelowy film animowany noszący tytuł Stacja Seul, który opowiada o początku zombie apokalipsy.

Jak donoszą zagraniczne media Yeon już rozpoczął prace nad prequelem Peninsuli. Miałby on w dużej mierze skupić się na relacjach jednostki Unit 631 z Min-jung.

Fabuła Peninsuli rozpoczyna się na cztery lata po wydarzeniach jakie rozegrały się w końcówce pierwszego filmu. Głównym bohaterem jest Jung-Seok, były żołnierz, któremu udało się uciec za ocean, jednak niespodziewanie otrzymuje on misję powrotu i spotyka ocalałych. O tym czy on i jego załoga przeżyją zadecyduje ludzka natura. W tak strasznych okolicznościach nie wiadomo kto jest gorszy zombie czy inni ludzie.

Źrodło: slashfilm.com