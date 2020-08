Powstanie widowisko komiksowe o superbohaterze zwanym Static Shock 0

W trakcie DC Fandome, nominowany do Oscara Reginald Hudlin ogłosił plany zrealizowania filmu komiksowego o superbohaterze znanym, jako Static Shock.

Nie samym Marvelem człowiek żyje. Warner Bros. Pictures poszalało w miniony weekend i pokazało światu, że uniwersum DC ma jeszcze wiele dobrego do zaoferowania. W zalewie zapowiedzi do wielkich hollywoodzkich widowisk takich, jak Wonder Woman 1984, Liga Sprawiedliwości czy The Batman, pojawiła się informacja o ciekawym projekcie, o którym poinformował reżyser oraz producent, Reginald Hudlin.

Postać komiksowa znana jako Static Shock otrzyma swój film aktorski. Jest to historia nastolatka o imieniu Virgil Hawkins, który ulega wypadkowi i w jego skutek zyskuje super moce. Chłopak potrafi manipulować i kontrolować energię elektryczną.

Na ten moment obsada aktorska oraz reżyser widowiska nie są znani. Warto przypomnieć, że w latach 2000-2004 powstał serial animowany od Warner Bros. Animation, który liczył sobie 52 odcinki. W panelu udział wziął również aktor, który podkładał głos postaci we wspomnianej animacji, Phil LaMarr.

Virgil jest tym, czego zawsze pragnąłem jako dorastający fan komiksów: czarnym Spider-Manem. Dobra historia komiksowa może sprawić, że się z nią zżyjesz, poczujesz ją, a jak już do tego dojdzie to będzie rezonować na zupełnie innym poziomie.

powiedział aktor

53-letni LaMarr zażartował również, że przy obecnych możliwościach technologicznych może udałoby się odmłodzić jego twarzy, aby zagrał nastoletniego superbohatera. A tak poważnie – kogo widzielibyście na stanowisku reżyserskim oraz w głównej roli?

Źrodło: Deadline