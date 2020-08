Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda serialu "Orange Is the New Black" zagra stereotypową amerykańską... karynę 0

W Hollywood potrafią zrobić z każdego tematu film. Idealnym potwierdzeniem tej tezy jest projekt zatytułowany "Karen".

Karen (odpowiednikiem w naszym kraju jest tak zwana karyna) to pejoratywne określenie stereotypowej białej kobiety, która jest w centrum wszechświata. Uważa, że jej dobra (oraz jej rodziny, najczęściej dziecka pieszczotliwie nazywanego "bąbelkiem") liczą się najbardziej, i że to ona jest najważniejsza. Wszystko należy jej się po prostu z góry. Dodatkowo w ostatnim czasie, w Stanach Zjednoczonych dochodzą jeszcze kwestie związane z uosobieniem rasizmu i homofobii.

I właśnie taka postać będzie główną bohaterką filmu, w którym prawdopodobnie zagra gwiazda serialu Orange Is the New Black, Taryn Manning. Wcieli się ona w kobietę o imieniu Karen White, która jest opisywana w następujący sposób:

Kobieta, która uważa, że ​​ludzie powinni trzymać się własnego gatunku. Rasistka, dobrze usytuowana biała kobieta z Południa, która terroryzuje swoich nowych afroamerykańskich sąsiadów, zwolenników ruchu Black Lives Matter.

Reżyserem filmu będzie Coke Daniels. Produkcja zapowiada jest, jako thriller. Choć Daniels najwyraźniej będzie się trochę bawił niesławnym stereotypem, filmowiec sugeruje również, że historia będzie miała morał, ponieważ chce dać ludziom ciekawe spojrzenie na sprawiedliwość społeczną i relacje rasowe w Ameryce.

Dla Taryn Manning rola Karen White powinna być bułką z masłem. W serialu Orange Is the New Black przyszło jej zmierzyć się z bardzo podobną bohaterkę o imieniu Tiffany "Pennsatucky" Doggett. Na razie nie jest jasne, kiedy wystartują zdjęcia.

