Helios zaprasza na Maraton Strachów 0

Na zakończenie wakacji, 28 sierpnia o godzinie 23.00, Nocne Maratony Filmowe zapraszają na noc pełną paraliżującego strachu! Na fanów mocnych wrażeń czekają cztery przerażające horrory. Ten przygotowany z myślą o Was zestaw filmowy, to idealny sposób na zakończenie wakacji!

Na początek hipnotyzujący horror EKSTAZA. Po krótkiej przerwie makabryczna i pełna czarnego humoru historia pewnego domu w filmie DZIEWCZYNA Z TRZECIEGO PIĘTRA. Dla najwytrwalszych deser – MROCZNA PIEŚŃ i na sam koniec MĘCZENNICY.

Jesteśmy przekonani, że taka dawka strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć, a wspomnienia z tej nocy pozostaną z wami przynajmniej do następnych wakacji. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 28.08.2020, godz. 23.00

Zagrane zostaną:

Ekstaza

Dziewczyna z trzeciego piętra

Mroczna pieśń

Męczennicy

Więcej informacji znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Źrodło: Helios