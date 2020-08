Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Gruby i chudszy" doczeka się odświeżenia 0

Kolejny klasyczny film z lat 90. może doczekać się rebootu. Tym razem na celowniku hollywoodzkich producentów znalazł się Gruby i chudszy.

Po tym, jak ogłoszono chęci zrealizowania kolejnej odsłony serii "Krzyk", James Vanderbilt znalazł kolejny projekt. Wraz z Williamem Sherakem i Paulem Neinsteinem zamierzą zrealizować nową wersję komedii z 1996 roku Gruby i chudszy. Prawa do produkcji trafiły właśnie w ręce firmy Project X Entertainment należącej do wymienionych panów.

James Vanderbilt, który nie jest znany tylko i wyłącznie, jako producent, ale również, jako scenarzysta (wśród jego prac są między innymi Zodiak i Niesamowity Spider-Man), na razie nie ogłosił czy to właśnie on napisze scenariusz do rebootu.

Gruby i chudszy to jedna z klasycznych komedii, w której główną rolę zagrał Eddie Murphy. Fabuła podąża losami nerdowatego i mocno otyłego profesora, który aby poprawić swoje życie miłosne, pije eliksir tymczasowo zmieniający go w przystojnego, ale nieznośnego Buddy’ego Love’a. Produkcja okazała się być wielkim hitem, co zaowocowało sequelem Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów.

Co myślicie o nakręceniu nowego Grubego i chudszego? Którego aktora widzielibyście w roli głównej?

Źrodło: Deadline