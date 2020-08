Nadchodzi nowa animacja od Netflixa - zobaczcie zapowiedź ''Dragon's Dogma'' 0

Netflix opublikował pełną zapowiedź swojej nowej animacji Dragon's Dogma. Historia w niej przedstawiona opiera się na popularnej grze wideo wydanej w 2012 roku przez Capcom.

Serial podobnie jak gra utrzymany jest w klimatach fantasy. Główny bohater to Ethan, który wyrusza w podróż swojego życia, aby zgładzić smoka, który zrujnował jego dotychczasowe życie zabierając mu serce i mordując jego rodzinę. U jego boku wkrótce pojawia się sługa, którego zadaniem jest ochrona Ethana. Jednak czyhające na obojga niebezpieczeństwa przekraczają ich najśmielsze wyobrażenia. Ethan musi uważać by nie stać się takim samym potworem z jakim walczy, bowiem każda stoczona przez niego walka coraz bardziej oddala go od człowieczeństwa.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Trzeba przyznać, że ten oryginalny serial anime Netflixa prezentuje się nad wyraz dobrze. Czy jednak użycie technologii 3D przypadnie widzom do gustu, czas pokaże.

W głosowej obsadzie serialu znajdują się Greg Chun, Erica Mendez i Cristina Vee.

Premiera Dragon’s Dogma już 17 września 2020 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska