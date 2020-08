Reżyser nowego ''Tomb Raidera'' rozpoczyna współpracę z Netflixem - nakręci film o siejącym postrach trollu 0

Reżyser hollywoodzkiego widowiska Tomb Raider Roar Uthaug rozpoczyna swoją współpracę z platformą Netflix, dla której wyreżyseruje film 'Troll'. Produkcja powstaje w języku norweskim.

fot. materiały prasowe

Projekt ten należeć będzie do gatunku monster movie. Uthaug zainspirowany skandynawską legendą opowie o tytułowym gigantycznym stworzeniu, które przebudziło się po 1000 letniej drzemce w norweskich górach. Siejąc spustoszenie w okolicznych wsiach zmierza do stolicy kraju – Oslo. Władze miasta muszą znaleźć sposób na powstrzymanie potwora w istnienie którego do tej pory nie wierzyli.

Troll to pomysł, który powracał do mojej głowy od ponad 20 lat. W końcu mogę go zrealizować z entuzjastycznie nastawionymi i mega ambitnymi ludźmi z Netflixa i Motion Blur. To moje spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, kiedy uwolnię na świat tego norweskiego potwora. powiedział Uthaug

Jak na razie nie podano żadnych informacji odnośnie daty rozpoczęcia produkcji filmu, ani obsady. Poinformowano natomiast, że Troll trafi na platformę Netflix w 2022 roku.

Uthaug na swoim koncie oprócz filmu Tomb Raider ma produkcje o znacznie mniejszym budżecie, ale takie które uznane zostały przez norweskich widzów. Są to thriller Hotel zła, rozgrywający się w średniowieczu film Ucieczka czy katastroficzny Fala.

Źrodło: The Hollywood Reporter