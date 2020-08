Nie poznamy dalszych losów Takeshi Kovacsa - Netflix anulował serial ''Altered Carbon'' 0

Jak donoszą zagraniczne media włodarze Netflixa zdecydowali się nie przedłużać na kolejny sezon serialu science fiction Altered Carbon. Produkcja skasowana została po dwóch sezonach.

fot. netflix

Decyzja jaką podjęła platforma nie ma nic wspólnego z panującą pandemią. Jest ona podobno standardową procedurą serwisu polegającą na przeglądzie oglądalności danego serialu w porównaniu z kosztami jego dalszego produkowania. Widocznie Altered Carbon wyszedł w tym zestawieniu na minusie.

Altered Carbon to produkcja sci-fi, która na platformie zadebiutowała w 2018 roku. Jest ona luźną adaptacją fantastycznonaukowej powieści Richarda Morgana o tym samym tytule, która w Polsce wydana została pod nazwą Modyfikowany węgiel.

To intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie rozgrywająca się w dalekiej przyszłości, w której to społeczeństwo zostało przekształcone na co wpływ mają nowe technologie. Pokonano śmierć, bowiem ludzką świadomość można zapisać i przenieść do innego ciała. Głównym bohaterem jest Takeshi Kovacs, jedyny ocalały żołnierz elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Kovacs dostał zadanie rozwiązania sprawy morderstwa samego Bancrofta.

W drugim sezonie, który rozgrywa się na 30 lat później, Kovacs powraca na swoją rodzinną planetę, aby odnaleźć jedyną osobę, której poprzysiągł wieczną wierność – Quellcrist Falconer.

W drugim sezonie w głównego bohatera wcielił się Anthony Mackie, który przejął tą role po Joelu Kinnamanie.

Co sądzicie o tej decyzji platformy?

Źrodło: deadline