Rock jest wiecznie żywy - zobaczcie zapowiedź młodzieżowego serialu Netflixa ''Julie and the Phantoms'' 0

Netflix opublikował pełną zapowiedź swojego nowego muzycznego serialu skierowanego głównie do nastoletniego widza. W Julie and the Phantoms będziemy świadkami spełnienia swoich marzeń dopiero po śmierci!

Główną bohaterką jest licealistka Julie, która rok wcześniej straciła mamę. Od tej pory umarła w niej również chęć do życia i pasja do muzyki, która obecna była w jej życiu od zawsze. Nagle jednak wszystko się zmienia. Julie odkrywa, iż w jej starym muzycznym studiu pojawiła się trójka młodych chłopaków, niespełnionych za życia muzyków, którzy jako duchy chcą założyć swój zespół, a Julie ma im w tym pomóc. One z kolei pomagają nastolatce ponownie obudzić w sobie pasję do śpiewania i pisania piosenek. Dzięki nim Julie na nowo zaczyna odczuwać radość z życia i z muzyki. Razem zakładają tytułowy zespół.

Za serial odpowiada Kenny Ortega, twórca popularnej młodzieżowej serii High School Musical. Dan Cross i Dave Hoge to producenci wykonawczy, a Paul Becker zajął się choreografią. W aktorskiej obsadzie znaleźli się Madison Reyes jako Julie, Charlie Gillespie jako Luke, Jeremy Shada jako Reggie, Owen Patrick Joyner jako Alex, Booboo Stewart jako Willie, Cheyenne Jackson jako Caleb, Carlos Ponce jako Ray, Sonny Bustamante jako Carlos, Jadah Marie jako Flynn, Sacha Carlson jako Nick i Savannah Lee May jako Carrie.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Premiera serialu już 10 września 2020 roku. Produkcja składa się z dziewięciu półgodzinnych odcinków.

Źrodło: comingsoon, youtube