ITV przedstawia fabularny mini serial o szkockim seryjnym mordercy

Brytyjska telewizja ITV przedstawia zapowiedź swojego limitowanego serialu 'Des', który przybliży nam historię szkockiego seryjnego mordercy skazanego za sześciokrotne zabójstwo i dwukrotne usiłowanie morderstwa.

David Tennant, aktor znany z serialu Jessica Jones czy Doktor Who wciela się w Dennisa Nilsena. Akcja serialu skupi się na roku 1983 kiedy to doszło do aresztowania mordercy, po tym jak odkryto co blokuje ścieki w pobliżu jego domu. Okazało się, iż winnymi są ludzkie szczątki!

Produkcja powstaje na podstawie książki Briana Mastersa noszącej tytuł Killing for Company: Case of Dennis Nilsen. W Des poznamy punkt widzenia policji i samego autora książki. Serial zbada osobiste i zawodowe konsekwencje kontaktu z człowiekiem tak zdegenerowanym i pozbawionym ludzkich uczuć jak Nilsen.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie aktorskiej oprócz Tennanta są także Jason Watkins (Być człowiekiem), który wciela się w Mastersa i Daniel Mays (White Lines) jako główny detektyw Peter Jay. Za reżyserię tej limitowanej trzyczęściowej produkcji odpowiada Lewis Arnold, który pracował na scenariuszu Luke'a Neala.

Premiera Des zaplanowana jest na wrzesień 2020 roku.

Źrodło: comingsoon