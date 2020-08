Nowy kryminalny serial zmierza na FOX. Michael Sheen jako seryjny morderca! 0

Na kanale FOX tej jesieni zadebiutuje kilka kryminalnych nowości, ale jedna z nich jest szczególnie warta uwagi. To produkcja Syn marnotrawny posiadająca gwiazdorską obsadę i scenariuszowy potencjał.

fot. fox

Kryminolog Malcolm Bright jest nieprześcigniony w tropieniu zabójców. Co sprawia, że doskonale wie jak myślą i potrafi przewidzieć ich kolejny ruch? Prawdopodobnie ma to zapisane w genach po swoim ojcu… seryjnym mordercy, znanemu szerzej jako „Chirurg”. Malcolm walczy z nękającymi go koszmarami z przeszłości oraz tajemnicami rodzinnymi, pomagając rozwiązać zagadki, których nikt inny nie potrafi rozwikłać. Zmagając się z problemami psychicznymi, manipulującą matką i ojcem zamkniętym w zakładzie psychiatrycznym, Malcolm wraz z nowojorską policją stara się zapobiec morderstwom.

Współtwórcami serialu są Chris Fedak oraz Sam Sklaver, a producentami wykonawczymi - Greg Berlanti i Sarah Schechter.

W serialu występują Tom Payne jako Malcolm Bright, Lou Diamond Phillips jako Gil Arroyo, Halston Sage jako Ainsley Whitly, Aurora Perrineau jako detektyw Dani Powell, Frank Harts jako detektyw JT Tarmel, Keiko Agena jako dr Edrisa Tanaka, Bellamy Young jako Jessica Whitly oraz Michael Sheen jako dr Martin Whitly ’’Chirurg’’.

Czy Malcolm, którego ojciec przekonany jest, iż syn zabijanie ma we krwi pójdzie w jego ślady czy jednak wykorzysta swój dar do tropienia morderców? O tym przekonamy się już niebawem. Premiera serialu 8 września o godzinie 22:00. Kolejne odcinki co czwartek o godzinie 21:05. Serial składa się z 20 godzinnych epizodów.

Źrodło: fox