Anya Taylor-Joy jako mistrzyni szachowa w zapowiedzi serialu ''Gambit królowej'' 0

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź serialu Gambit królowej z Anyą Taylor-Joy i Marcinem Dorocińskim. Wideo zdradza także datę premiery. Zapoznajcie się z poniższym materiałem i koniecznie dajcie znać co o nim sądzicie?

Fabuła tej limitowanej produkcji oparta jest na powieści Waltera Tevisa. To przepiękna opowieść o dojrzewaniu, samotności i przyjaźni, rywalizacji i współpracy, zagubieniu i poszukiwaniu sensu swojego życia. Główna bohaterka to Beth Harmon, która jako dziecko pod koniec lat 50 XX wieku trafiła do sierocińca. Tam uzależniła się od środków odurzających, które podawane były dzieciom, aby utrzymać ład i porządek. Jej największą miłością są szachy. Śledzimy jej losy aż do wieku 22 lat, obserwując jej zmagania z uzależnieniami i drogę do tytułu najlepszej szachistki świata. A droga ta nie jest łatwa, bowiem szachowy świat zdominowany jest przez mężczyzn.

Taylor-Joy wciela się w Beth Harmon, a Marcin Dorociński portretuje Vasily’a Borgova, jednego z jej szachowych przeciwników. W obsadzie znajdują się także Marielle Heller, Harry Melling, Bill Camp, Moses Ingram i Thomas Brodie-Sangster. Twórcą serialu jest Scott Frank odpowiedzialny m.in. za serial Godless czy film Logan: Wolverine.

Premiera serialu już 23 października 2020 roku na Netflix.

Źrodło: comingsoon