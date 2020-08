Nicolas Cage wyprodukuje serialową ekranizację powieści fantasy ''Highfire'' 0

Nicolas Cage zapisał się do kolejnego serialowego projektu. Oprócz wystąpienia w serialu CBS o Joe Exoticu, aktor zajmie się także produkcją i udzieleniem głosu głównej postaci w ekranizacji powieści fantasy 'Highfire' autorstwa Eoina Colfera.

Wydana w styczniu br. książka opowiada o świecie, w którym niegdyś rządził smoki. Władał nimi Lord Highfire. Teraz jednak mieszka on w odizolowanej od świata chacie na bagnach Luizjany i nosi imię Vern. Spędza dni ukrywając się wśród licznie zamieszkujących bagna aligatorów, oglądając telewizję i pijąc alkohol. Jego życie jednak wywraca się do góry nogami, z chwilą, gdy na jego drodze staje pewien nastoletni chłopak ścigany przez skorumpowanego szeryfa. Chłopak rozprowadzał bowiem alkohol dla lokalnej mafii. Niecodzienne spotkanie i wspólna walka o przetrwanie prowadzi tą dwójkę do nietypowej, ale wspaniałej przyjaźni.

Autorem scenariusza do serialu jest Davey Holmes, który będzie także producentem wykonawczym wraz z Cage’m i Andrew Mittmanem. Smok przemówi głosem Cage’a. Pozostała obsada produkcji jak na razie nie jest znana. Projekt powstaje dla platformy Amazon Prime Video.

Źrodło: The Hollywood Reporter