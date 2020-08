Znamy pełne składy jurorskie festiwalu Docs Against Gravity! 0

W tym roku festiwal odbędzie się wyjątkowo we wrześniu i będzie miał charakter hybrydowy. Od 4 do 18 września potrwa edycja kinowa w siedmiu miastach festiwalowych: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Od 19 września do 4 października potrwa część online, w czasie której zostanie zaprezentowane na stronie mdag.pl ponad 100 filmów z tegorocznego programu oraz odbędą się spotkania z twórcami, bohaterami i ekspertami. Sponsorem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium.

*Jury Konkursu Głównego o Nagrodę Banku Millennium: *

Sigrid Jonsson Dyekjær – w ostatnich 20 latach wyprodukowała ponad 30 filmów dokumentalnych, w tym nominowany do Oscara i czterokrotnie nominowany do nagród Emmy film Jaskinia Ferasa Fayyada (2020) oraz innego kandydata do Oscara Nadejdą lepsze czasy (2014) w reżyserii Hanny Polak. Ten ostatni film zdobył ponad 80 nagród i był pokazywany w amerykańskich kinach, a Dyekjær otrzymała za niego w 2016 r. nominację do Nagrody Producentów Producers Guild of America.

Maria Zmarz-Koczanowicz – autorka kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, w większości z nich była również autorką scenariusza. Ma w swoim dorobku również spektakle Teatru TV i jeden film fabularny. Absolwentka malarstwa ASP we Wrocławiu, a także reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jest profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Paweł Pawlikowski – urodzony w Warszawie, od czternastego roku życia mieszkał zagranicą – początkowo w Anglii, Niemczech i Włoszech, by na dobre osiedlić się w Anglii w 1977. Studiował literaturoznawstwo i filozofię w Londynie i Oksfordzie. Od końca lat 80. tworzył filmy dla BBC. Jego filmy dokumentalne, w tym m.in. Z Moskwy do Pietuszek / „From Moscow to Pietushki”, Dostoevsky’s Travels, „Serbian Epics” oraz „Tripping with Zhirinovsky” zdobyły liczne międzynarodowe nagrody, w tym Emmy i Prix Italia. W 2011 wyreżyserował Kobietę z piątej dzielnicy, a jego przedostatni film Ida zdobył m.in. Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, pięć nagród Europejskiej Akademii Filmowej, a także nagrody BAFTA i Goya.

Jury Konkursu Polskiego:

Joanna Kos-Krauze – reżyserka, scenarzystka i producentka. Ur. 1972. Współautorka obsypanych nagrodami Papuszy, Plac Zbawiciela i Mojego Nikifora. Przewodnicząca Związku Zawodowego Reżyserów Polskich w latach 2013-2018, obecne wiceprzewodnicząca. W latach 2006-2013 Przewodnicząca Sekcji Scenarzystów Polskich, członkini Rady Artystycznej Studia Filmowego im. Andrzeja Munka oraz Europejskiej i Polskiej Akademii Filmowej.

Paweł Łoziński – polski reżyser, operator i producent filmów dokumentalnych. Absolwent reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej. Łoziński wykłada reżyserię dokumentalną w dwóch szkołach filmowych – łódzkiej i gdyńskiej. Jest autorem ponad 20 filmów dokumentalnych, między innymi Miejsce urodzenia, Siostry, Taka historia, Chemia, Ojciec i syn oraz Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, które zdobyły nagrody na wielu międzynarodowych festiwalach, w tym na Cinema du Reel, DOC Lipsk, Krakowskim Festiwalu Filmowym, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie i New York Film Festival.

Marek Hovorka – dyrektor i główny programer założonego przez siebie w 1997 roku Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalntych w Jihlavie.

Brigid O’Shea – pochodząca z Australii Brigid O’Shea od 2008 współpracuje z festiwalami filmowymi i organizacjami zajmujących się kinem dokumentalnym w całej Europie. Absolwentka akademii sztuk pięknych w Melbourne i Berlinie. W styczniu 2015 została Szefową DOK Industry Programme. Jest mentorką z zakresu europejskich funduszy filmowych, zarządzania kulturą i strategii festiwalowych w Ameryce Północnej i Europie Wschodniej. W lutym 2020 r. przyczyniła się do stworzenia Documentary Association of Europe.

Jury Konkursu Green Warsaw:

Marcin Dorociński – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, producent filmowy, działacz społeczny. Autor ksiazki „Na ratunek”. sześciokrotnie nominowany do Orłów za role w filmach: Boisko bezdomnych (2008), Rewers (2009), Róża (2011), Obława (2012), Jack Strong (2014) i Moje córki krowy (2015). Laureat Paszportu Polityki za 2012 rok w kategorii „Film”.

Katarzyna Jagiełło – aktywistka klimatyczna, ekspertka ds. różnorodności biologicznej. W latach 2014-2018 członkini Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa. Zaangażowana w ochronę mórz i oceanów instruktorka nurkowania, tłumaczka, podróżniczka. Długoletnia frontmenka Greenpeace. Współtwórczyni akcji „Adoptuj Pszczołę”. W kwietniu 2016 przez kilka dni okupowała dach Ministerstwa Środowiska pod hasłem „Cała Puszcza parkiem narodowym”, a w 2016 blokowała harvestery wycinające drzewa w puszczy. W 2016 została uznana przez „Wysokie Obcasy” za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, w 2018 – za jedną z najśmielszych.

Leszek Drogosz – zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Warszawy. Leszek Drogosz zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił m.st. Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami.

Karol Radziszewski – pracuje z filmem, fotografią, malarstwem, instalacjami i tworzy projekty interdyscyplinarne. Jego oparta na archiwach metodologia łączy wiele kulturowych, historycznych, religijnych, społecznych i genderowych odniesień. Od 2015 roku wydawca i redaktor naczelny magazynu "DIK Fagazine". Twórca "Queer Archives Institute”.

Barbara Wrońska – kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, aranżerka muzyczna, instrumentalistka. Wychowana w rodzinie zawodowych muzyków. Grająca od 4 roku życia na skrzypcach. Ukończyła szkołę im. F. Chopina II st w Warszawie w klasie skrzypiec. Po zakończeniu nauki postanowiła zająć się komponowaniem i aranżowaniem muzyki rozrywkowej. W 2002 r. związała się z zespołem Pustki,w którym komponowała, aranżowała i śpiewała do momentu, kiedy podjęła decyzję, by rozpocząć solową karierę. W 2015 r miała miejsce premiera musicalu filmowego Córki Dancingu w reż. Agnieszki Smoczyńskiej, do którego skomponowała muzykę.

Jaśmina Wójcik – artywistka, artystka wizualna, reżyserka, pedagożka akademicka i przedszkolna. Autorka i inicjatorka realizowanego od 2011 r. wielodyscyplinarnego przedsięwzięcia z pogranicza sztuki i aktywizmu społecznego z byłymi pracownikami i pracownicami fabryki ciągników Ursus, na które składają się m.in. działania site-specific w przestrzeni publicznej, akcje społeczno-artystyczne, performance, happeningi, filmy niezależne oraz pełnometrażowy dokument kreacyjny pt. Symfonia Fabryki Ursus (Nagroda Filmowa PISF, MSN, Szkoły Wajdy).

Jury Konkursu na Najlepsze Zdjęcia:

Krzysztof Skonieczny – reżyser filmowy i teatralny, zainteresowany interdyscyplinarnym podejściem do sztuki. Autor serialu HBO Europe "Ślepnąc od świateł" (2018), niezależnego debiutu fabularnego Hardkor Disko (2014), a także kilku spektakli teatralnych (Magnolia na podstawie filmu Paula Thomasa Andersona czy Na srebrnym globie na podstawie filmu Andrzeja Żuławskiego) oraz wielu kultowych teledysków. Za swoje prace otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w różnych dziedzinach, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jako aktor wystąpił m.in. w filmach Agnieszki Holland i Andrzeja Wajdy, a także dał się poznać jako raper Piorun. Pochodzi z Wrocławia, mieszka w Warszawie. Obecnie pracuje zarówno nad czymś, jak i nad sobą.

Tala Hadid – fotografka i reżyserka, swój dokumentalny debiut „Sacred Poet” / „Święty Poeta” poświęciła Pierowi Paolo Pasoliniemu. Jej filmy były pokazywane na festiwalach na całym w świecie, w tym m.in. w Berlinie i Wenecji, a prace można było oglądać w takich miejscach jak MoMA i Lincoln Center w Nowym Jorku, The Walker Arts Center w Minneapolis, La Cinémathèque Française w Paryżu, Muzeum Smithsonian i National Museum of Women in the Arts w Waszyngtonie, Los Angeles County Museum, a także Photographer’s Gallery w Londynie. Jej filmy otrzymały liczne nagrody, w tym Oscara.

Samir Ljuma – uznany kinooperator i producent, autor zdjęć do szeregu filmów dokumentalnych, współpracownik reżyserów z Macedonii i nie tylko. Ostatnie pięć lat spędził z nominowanym do Oskara duetem reżyserskim Ljubomir Stefanov- Tamara Kotevska, pracując przy projektach filmowych związanych przede wszystkim z ochroną środowiska i ekologią – Jezioro jabłek / Lake of Apples oraz Kraina miodu / „Honeyland”, a także przy rozmaitych filmach krótkometrażowych promujących projekty pro-ekologiczne w Macedonii Północnej.

Jury Konkursu Amnesty International Polska:

Draginja Nadażdin – absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Leadership Accademy for Poland. Od 2007 roku jest Dyrektorką Amnesty International Polska. W latach 2013-2016 członkini Rady Programowej Narodowej Galerii Zachęta. W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta Polski Złotym Krzyżem Zasługi. Jej obszary zainteresowań obejmują tematy związane z prawami człowieka, kulturą i sztuką, wolnościami obywatelskimi i akcjami społecznymi. Walka o prawa człowieka jest jej misją i stylem życia.

Jakub Majmurek – filmoznawca, eseista, publicysta. Aktywny jako krytyk filmowy, pisuje także o literaturze i sztukach wizualnych. Absolwent krakowskiego filmoznawstwa, Instytutu Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ, studiował też w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Publikuje m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Oko.press, „Aspen Review”. Współautor i redaktor wielu książek filmowych, ostatnio (wspólnie z Łukaszem Rondudą) "Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej”.

Maciej Drygas – reżyser filmowy i radiowy, producent, scenarzysta, profesor w Szkole Filmowej w Łodzi. Absolwent wydziału reżyserii Instytutu Kinematografii w Moskwie (WGIK). Po ukończeniu studiów asystent Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego. Laureat wielu międzynarodowych festiwali, m.in.: Prix Italia ’92 za słuchowisko dokumentalne pt. Testament, Felix ’91 za najlepszy dokumentalny film w Europie Usłyszcie mój krzyk, Grand Prix ’95 na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Telewizyjnej w Monte Carlo za film dokumentalny Stan nieważkości.