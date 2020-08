"Nowi Mutanci" z krytyką nawet ze strony... twórców. 0

Od premiery filmu Nowi mutanci, który nie został przyjęty zbyt entuzjastycznie, sytuacja jest coraz mniej ciekawa, a do grona niezadowolonych dołączają się nawet… twórcy. Na dodatek reżyser skasował konto na Instagramie. Mamy do czynienia chyba wewnętrznie w okół ekipy nie tylko z rozczarowaniem, ale jakimiś wzajemnymi pretensjami.

Nie ma co ukrywać, krytycy i widzowie byli zgodni, jak bardzo rzadko się to zdarza, w krytyce filmu. Uznali to za najgorszą realizację komiksu o X-menach, kiedykolwiek przeniesionego na ekranu. Po filmie zabrał głos twórca komiksowych postaci, nie pozostawiając wątpliwości co do swojego niezadowolenia Bob McLeod. Skrytykował również, że Josh Boone, który dokonał white-washingu na postaci Roberta De Costy, który w komiksie miał czarny kolor skóry. Prócz krytyki braku konsultacji i wprowadzeniu zmian, tak bardzo odbiegających i co ważnie niewypływających na korzyść filmu pojawiła się też wpadka na napisach końcowych, gdzie dodano "a" do jego nazwiska i widnieje jako Bob McaLeod.

Tak się do tego odniósł do tego niedbalstwa posiadający prawa autorskie BOB MCLEOD, bez "a":

Zasadniczo Josh Boone skasował wszystko, co było moim wkładem w wygląd postaci. Teraz, gdy film w końcu wyszedł, najwyraźniej w prawach autorskich podpisali kogoś, kto nazywa się Bob Macleod. Przez te trzy lata nawet nie poświęcili uwagi, by sprawdzić, jak pisze się moje nazwisko. To zawsze już będzie w tym filmie.

Do braku dbałości i ostrej krytyki filmu jako po prostu nieudanego dochodzi fakt, że sam reżyser Josh Boone w pewnym momencie skasował swojego Instagrama. Mówi się, że dostawał mnóstwo negatywnych wiadomości o filmie Nowi Mutanci i po prostu nie dawał sobie rady z tą sytuacją. Na pewno nie była sprzyjająca dla niego, a udowadniająca jeszcze bardziej skonfliktowanie w ekipie sytuacja, gdzie jeden z aktorów filmu Maisie Williams wrzucił na swoim Twitterze link do recenzji Forbesa, która jest bezwzględna wobec Nowych Mutanów, też nie pomogła.

Kino zalicza, zaliczało i będzie zaliczać wpadki. Realizacja filmu to wielka odpowiedzialność, ryzyko, wyzwanie, a realizowanie filmu jednej z serii, która ma naprawdę grono wyznawców wiążę się też jeszcze z większym prawdopodobieństwem krytyki. Nie wiemy, jak będzie to dalej wyglądało, ale zaskakujące jest, że nie widać chociażby próby wsparcia, czy chociażby wycofania się z komentowania i udziału w tym niezadowoleniu, niektórych pracujących przy tym filmie. Historia Nowych Mutantów poza ekranem jest ciekawsza, niż na, to zdecydowanie.