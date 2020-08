Do kin dopiero zmierza najnowszy film Patryka Vegi Pętla , a płodny reżyser już informuje o swoim kolejnym projekcie. W trakcie niedawnej rozmowy z portalem filmweb.pl Vega zdradził, iż już 7 lutego 2021 roku wypuści film, którego akcja rozgrywa się właśnie w trakcie pandemii koronawirusa.

Fabuła filmu nie jest znana. Reżyser opisał go słowami, iż będzie to film o epidemii samotności.