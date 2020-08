Prime Time to debiut reżyserski Jakuba Piątka z Bartoszem Bielenią w roli głównej. W obsadzie filmu znajdują się również m.in. Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Cezary Kosiński. Za produkcję odpowiada Watchout Studio, dom produkcyjny, który ma na koncie realizacje takie jak Bogowie , Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Ukryta gra .

Akcja filmu Prime Time rozgrywa się w sylwestra 1999 roku. Uzbrojony Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników: prezenterkę (Magdalena Popławska) i ochroniarza (Andrzej Kłak). Ich życie pozostanie w rękach chłopaka, dopóki stacja nie spełni jego żądania i nie pozwoli mu wejść na wizję podczas największej oglądalności.

Prime Time to dramat psychologiczny, którego fabuła zamknięta jest w jedności miejsca, czasu i akcji. W roli głównej zobaczyć będzie można Bartosza Bielenię, który zdobył szczególną sympatię szerokiej publiczności oraz uznanie krytyków dzięki ostatniej roli w nominowanym do Oscara filmie Boże Ciało. Aktor związany jest z Teatrem Nowym w Warszawie. Bielenia wspólnie z Magdaleną Popławską oraz Andrzejem Kłakiem tworzą filmowe trio, wokół którego koncentruje się opowiadana historia.

fot. Tomasz Kaczor / Watchout Studio