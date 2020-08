Bérénice Bejo i Vincent Cassel w komedii "Małe szczęścia" - kiedy premiera w Polsce? 0

Nowa komedia Daniela Cohena w gwiazdorskiej obsadzie opowiadająca historię przyjaciół, których lojalność zostanie niespodziewanie wystawiona na próbę, już niebawem zadebiutuje w naszym kraju. Kiedy premiera filmu Małe szczęścia?

Kochająca życie Lea (Bérénice Bejo) pracuje w centrum handlowym i jest szczęśliwą żoną Marca (Vincent Cassel), konserwatysty i w pewnym stopniu niewierzącego w siebie sprzedawcy. Lea od dawna uważana jest za marzycielkę przez swoją najlepszą przyjaciółkę Karine (Florence Foresti), która jest zadowolona ze swojej kierowniczej posady w reklamie i życia z Francisem (François Damiens) oraz dwójką ich dzieci. Coś jednak zburzy spokój tej czwórki.

Pewnego wieczoru, podczas kolacji, Lea niespodziewanie ogłasza, że spróbuje swoich sił jako pisarka. Jednak jej mąż nie jest do końca przekonany do tego pomysłu. Nagły przypływ kreatywności u Lei powoduje, że także jej przyjaciółka Karine zdecyduje się spróbować swoich sił w pisarstwie, a jej mąż odkryje na nowo swoje kreatywne oblicze. Kiedy jedno z wiodących wydawnictw zainteresuje się książką Lei, wydaje się, że czekają ją same sukcesy. Tylko czy jej mąż i przyjaciele będą w stanie to udźwignąć?

Za reżyserię filmu Małe szczęścia odpowiada Daniel Cohen, który jest także współautorem scenariusza razem z Olivierem Dazatem na podstawie swojej sztuki "L’île flottante". W rolach głównych występują: Bérénice Bejo, Vincent Cassel, Florence Foresti i Francois Damiens. Producentami obrazu są David Gauquié i Julien Deris. Na ekrany polskich kin komedia Małe szczęścia trafi 18 września. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.

Źrodło: Galapagos / Informacja prasowa