"Tenet" rozpoczyna podbój światowych kin od imponującego wyniku

Tenet szturmem wziął światowe kina. Superprodukcja w reżyserii Christophera Nolana zadebiutowała na 40 rynkach zagranicznych oraz w Kanadzie.

Najnowsze widowisko cenionego reżysera zarobiło w miniony weekend około 40 mln dolarów. Warto jednak odnotować, że w niektórych krajach na świecie (w tym również Polsce) film był wyświetlany od środy. Dzięki temu na koncie superprodukcji znajduje się 53 mln dolarów. Ten imponujący wynik, jak na dzisiejsze czasy, udało się osiągnąć bez udziału Chin oraz Stanów Zjednoczonych.

Krajem, w którym Tenet zarobił najwięcej była Wielka Brytania – 7,1 mln dolarów. Widowisko było pokazywane na 3114 ekranach i co ciekawe 74% wszystkich sprzedanych biletów to właśnie wynik filmu Nolana. Co więcej te zarobki są wynikiem lepszym o 500% od wpływów całej pierwszej dziesiątki przed tygodniem. Kolejnymi państwami na liście są Francja (6,7 mln dolarów – 1070 ekranów i 68% całkowitej sprzedaży biletów), Korea Południowa (5,1 mln dolarów, 2228 ekranów i 80% całkowitej sprzedaży biletów) oraz Niemcy (4,2 mln dolarów, 1995 ekrany i 60% całkowitej sprzedaży biletów).

Tenet to największe otwarcie filmu Nolana na dziewięciu rynkach, w tym w Holandii, na Węgrzech i Ukrainie.

Tenet już 4 września zawita do chińskich kin. Dzień wcześniej produkcja pojawi się w wybranych amerykańskich miastach.

